Награды и номинации фильма Деревня

Награды и номинации фильма Деревня 1984

Оскар 1985 Оскар 1985
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 1985 Золотой глобус 1985
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
