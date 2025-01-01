Меню
Награды и номинации фильма Слава 1980

Оскар 1981 Оскар 1981
Лучшая оригинальная музыка к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучшая песня к фильму
Победитель
Лучший звук
Номинант
 Лучший звук
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1981 Золотой глобус 1981
Лучшая песня
Победитель
Лучшая песня
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучшая музыка к фильму
Номинант
 Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
Лучший звук
Победитель
Лучший звук
Победитель
Лучший монтаж
Номинант
 Best Direction
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
