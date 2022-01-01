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Николас Офчарек
Николас Офчарек
Nicholas Ofczarek
О персоне
Фильмография
Николас Офчарек
Nicholas Ofczarek
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Дата рождения
30 мая 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Вена, Австрия
Биография Николас Офчарек
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Фильмография Николас Офчарек
Ночная жизнь
мелодрама, комедия
2020, Германия
5.0
Гипосомния
криминал, драма, триллер
2020, Германия
6.0
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