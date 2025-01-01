Меню
Земля мафии
«Взорвет людям мозг»: Ченнинг Татум раскрыл, чего ждать от премьеры фильма «Мстители: Судный день»
«Клюквенный щербет» отойднт на второй план: звезда «Зимородка» появится в долгожданном сериале «Семья — это испытание»
Реальный Искандер из «Империи Кесем» не погиб на корабле: прожил долгую жизнь, но так и не возглавил империю
«Вспомним Хита Леджера»: Иванченко может ждать нечто посерьезнее хейта — из-за перезапуска «Моей прекрасной няни» ходит по грани
«Архитектор: Война на Востоке»: по «Невскому» могут снять идеальную полнометражку — без Павла Семенова, зато с его батей
«Дать что-то меньшее — кощунство»: «Крик 7» станет одним из лучших сиквелов серии — из мертвых вернут сразу нескольких звезд франшизы
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран
Один из самых кошмарных монстров «Заклятия» не убил ни одного человека за все фильмы: а вот на счету «страшилы» №1 — десятки жертв
Цифры в разы выше, чем у «Слова пацана»: свежий российский сериал установил уникальный рекорд стримингов — 10 000 000 просмотров за неделю
«Заклятие» разогрело кинотеатры перед возвращением легенды: «Пролетая над гнездом кукушки» выйдет в повторный прокат
Называем лучший сезон «Очень странных дел», который смотрели 1 млрд часов: выбрали не критики, а обычные люди
