Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Вселенная Стивена Кинга Вселенная Стивена Кинга, 2022: актеры и роли

Вселенная Стивена Кинга, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дафна Бевир Дафна Бевир Daphné Baiwir
В ролях
Майк Флэнеган Майк Флэнеган Mike Flanagan Джеймс Каан Джеймс Каан James Caan Фрэнк Дарабонт Фрэнк Дарабонт Frank Darabont Эми Ирвинг Эми Ирвинг Amy Irving Андре Овредал Андре Овредал André Øvredal
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Хватило одной секунды: как Шарапов догадался, что Аня на лавочке — ненастоящая
Прощай, Москва! Здравствуй, Петербург: стали известны детали 2 сезона «Волшебного участка» — премьера уже в ноябре
Любимые герои, но в новом формате: трех сезонов «Манюни» мало — она появится в анимационном сериале
Если нет времени на «Невский» и «Первый отдел»: 3 российских детективных фильма с рейтингом выше 7 — подарят 2 напряженных часа
Михалков, конечно, признанный гений, но этот его фильм сперва обругали: лишь спустя время признали классикой
Одно кафе на весь город, обморок и семейные узы: 15 дурацких клише из сериалов нулевых — этим грешат и «Друзья», и «Клон»
«Их мнения ни на что не влияют»: Рэмзи впервые ответила хейтерам «Одни из нас» — «послала» недовольных проходить игру
Почему в «Сумерках» не использовали обычного ребенка? Лицо Ренесми помнят почти все, а вот причину знают не многие
У Нолана — Блант и Мерфи, у нас — Янковский и Михалкова: показываем кадры из русского «Оппенгеймера»
Стефани Майер заложила тайный смысл: вот почему «Сумерки» назвали именно так
«Аналог Лоры Палмер»: в СССР сняли хитовый детектив на 8 баллов, когда «Твин пикс» еще не существовало — и серий в нем меньше
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше