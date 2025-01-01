Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
В квадрате 45
В квадрате 45, 1956: актеры и роли
В квадрате 45, 1956: актеры и роли
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Вышинский
В ролях
Всеволод Платов
Владимир Гуляев
Vladimir Guliayev
Иван Кузнецов
Михаил Майоров
Mikhail Mayorov
Борис Битюков
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
В какой серии «Бригады» умирает мама Саши Белого? Этот момент меняет все
«В нашей стране все тащат на себе женщины»: в новом сериале «Хай, систерс» этого не скрывают
«Примитивный боевичок без претензий на качество»: в Сети выбрали, какой сериал лучше — «Первый отдел» или «Невский»
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667