Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беглец" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
В квадрате 45 В квадрате 45
Киноафиша Фильмы В квадрате 45
V kvadrate 45

В квадрате 45, 1956

1956 / СССР
Смотреть онлайн
5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Недалеко от границы расположилась авиационная база по охране леса. Команда парашютистов-пожарников вылетает на тушение пожара. Новичок Валентин Волгин во время первого же вылета проявляет нерешительность и запаздывает с прыжком. Мучительно переживая первую неудачу, он избегает взглядов симпатичного инструктора Ирины Алеевой, которая оказалась свидетелем его неудачного прыжка. А потом команда получает задание оказать помощь пограничникам, и Валентин после напряженной погони по пылающему лесу настигает и задерживает диверсанта.

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 9 минут
Год выпуска 1956
Возраст 12+
Режиссер
Юрий Вышинский
В ролях
Всеволод Платов
Владимир Гуляев
Иван Кузнецов
Михаил Майоров
Борис Битюков
Борис Битюков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В квадрате 45 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

В квадрате 45 смотреть онлайн

В квадрате 45
Смотреть
бесплатно
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App