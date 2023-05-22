Стартовали съемки фильма «Малышарики» с Константином Хабенским и Елизаветой Боярской

Кинокомпания «Рики» сообщила о начале съемок полнометражного приквела мультсериала «Малышарики» под названием «Малышарики. День рождения». Студия также представила первые кадры со съемочной площадки. Главные роли исполняют Елизавета Боярская («Седьмая симфония») и Константин Хабенский («Чемпион мира»).

В центре сюжета — Мама (Боярская) и Папа (Хабенский), только недавно переехавшие в новый дом. Герои готовятся к скорому дню рождения своей дочери Малышки, поэтому Папа отправляется на поиски идеального подарка в необычный магазин игрушек. Разрываясь между домашними и рабочими делами, он приобретает загадочную коробку, даже не проверив ее содержимое. Вскоре оказывается, что внутри этой коробки живут удивительные живые игрушки — Малышарики. Пока Папа и Мама занимаются подготовкой праздника, Малышарики выбираются наружу и отправляются в приключение, чтобы найти собственный домик.

Картина создается через совмещение классической съемки и компьютерной анимации. Постановкой занимаются Оксана Бычкова («Питер FM», «Окно в Европу») и Катерина Савчук («Оранжевая корова»). Сценарий написали создатели оригинальных «Малышариков» Ольга Вербицкая, Светлана Мардаголимова, Светлана Малашина и Инга Киркиж.

Премьера «Малышариков. День рождения» состоится осенью следующего года.