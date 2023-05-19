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Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание"
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Нимона
Nimona
Нимона, 2023
2023 / США
Трейлер
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Жанр:
боевик
приключения
анимация
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Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2023
Режиссер
Ник Бруно
В ролях
Хлоя Грейс Морец
Риз Ахмед
Фрэнсис Конрой
Indya Moore
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Магия сосуществует с высокими технологиями в причудливом тизере мультфильма «Нимона»
Экранизация веб-комикса стала последним проектом студии, создавшей «Ледниковый период».
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19 мая 2023 14:12
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