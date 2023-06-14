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Киноафиша Новости Netflix представил полноценный трейлер мультфильма «Нимона»

Netflix представил полноценный трейлер мультфильма «Нимона»

14 июня 2023 17:10
Netflix представил полноценный трейлер мультфильма «Нимона»

Мультик о приключениях в футуристическом Средневековье.

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер анимационной экшен-комедии «Нимона», являющейся экранизацией культовой серии комиксов Ноэля Стивенсона. Центральных героев озвучили Хлоя Грейс Морец («Периферийные устройства») и Риз Ахмед («Звук металла»).

Действие происходит в альтернативном Средневековье, сочетающем в себе много футуристических элементов. В этом необыкновенном мире магия, наука и техника дополняют друг друга. Главная героиня — бойкая оборотень-подросток по имени Нимона. Девушка решает спасти от суровой участи несправедливо осужденного рыцаря Баллистера Смелое сердце, в результате чего вместе с ним она отправляется в насыщенное событиями приключение.

Изначально производством ленты занимались кинокомпания Fox и студия Blue Sky, ответственные за франшизы «Ледниковый период» и «Рио», но после слияния с Disney из-за сокращений в связи с пандемией новый владелец перепродал проект стримеру. Режиссерами выступили создатели мультфильма «Камуфляж и шпионаж» Ник Бруно и Трой Квон. В остальной голосовой каст вошли Индия Мур, Хулио Торрес, Фрэнсис Конрой, Лоррейн Туссен и Бек Беннетт.

Премьера «Нимоны» состоится на Netflix 30 июня.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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