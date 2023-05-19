Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Магия сосуществует с высокими технологиями в причудливом тизере мультфильма «Нимона»

Магия сосуществует с высокими технологиями в причудливом тизере мультфильма «Нимона»

19 мая 2023 14:12
Магия сосуществует с высокими технологиями в причудливом тизере мультфильма «Нимона»

Экранизация веб-комикса стала последним проектом студии, создавшей «Ледниковый период».

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер мультфильма «Нимона», основанного на одноименной серии веб-комиксов с платформы Tumblr. В представленном ролике бегло показана общая стилистика и центральная героиня, а также оглашена официальная дата премьеры — цифровой релиз анимационной ленты состоится 30 июня.

Действие разворачивается в альтернативном Средневековье, где рыцарство и магия успешно сосуществуют с наукой и технологиями. В центре повествования — своенравная оборотень-подросток по имени Нимона. Она отправляется в большое приключение, чтобы доказать невиновность несправедливо осужденного рыцаря Баллистера Смелое сердце.

За создание «Нимоны» отвечают аниматоры из уже закрытой студии Blue Sky, выпустившей мультфильмы «Ледниковый период», «Рио» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Изначально картиной занималась кинокомпания Fox, но после слияния с Disney семейная корпорация решила отменить проект. Основной причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой в целях экономии Disney пришлось сокращать штат сотрудников и избавляться от лишнего балласта. Весной прошлого года мультик выкупил медиагигант Netflix.

Ведущих персонажей озвучили Хлоя Грейс Морец и Риз Ахмед. В остальной голосовой каст вошли Индия Мур, Фрэнсис Конрой, Лоррейн Туссен, РуПол, Бек Беннетт и Хулио Торрес. Режиссерами выступили постановщики «Камуфляжа и шпионажа» Ник Бруно и Трой Квон.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Удовлетворительный, но не идеальный финал: появились первые отзывы об «Индиане Джонсе 5» Читать далее 19 мая 2023
Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре Что смотреть на выходных: «Плейлист волонтёра», «Братья Супер Марио в кино» и драма про интриги в театре Читать далее 19 мая 2023
Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Критики приняли «Форсаж 10» без особого энтузиазма Читать далее 18 мая 2023
«Форсаж 10»: что показали в сцене после титров «Форсаж 10»: что показали в сцене после титров Читать далее 19 мая 2023
Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Эксклюзив: Киноафиша побывала на съемках фильма «Майор Гром: Игра» Читать далее 17 мая 2023
Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Том Круз бежит, дерется и прыгает со скалы в новом трейлере «Миссии: невыполнима 7» Читать далее 17 мая 2023
Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Крис Хемсворт возвращается из мертвых и берется за новую миссию в трейлере «Тайлера Рейка 2» Читать далее 17 мая 2023
Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Злые духи атакуют Лакита Стэнфилда и Розарио Доусон в трейлере «Особняка с привидениями» Читать далее 17 мая 2023
Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Алчные «волки» покушаются на богатства индейцев в первом трейлере «Убийц цветочной луны» Читать далее 18 мая 2023
Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Джон Дэвид Вашингтон воюет с ИИ в трейлере фантастического фильма «Создатель» Читать далее 18 мая 2023
Related video