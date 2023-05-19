Магия сосуществует с высокими технологиями в причудливом тизере мультфильма «Нимона»

Стриминговый сервис Netflix представил дебютный тизер мультфильма «Нимона», основанного на одноименной серии веб-комиксов с платформы Tumblr. В представленном ролике бегло показана общая стилистика и центральная героиня, а также оглашена официальная дата премьеры — цифровой релиз анимационной ленты состоится 30 июня.

Действие разворачивается в альтернативном Средневековье, где рыцарство и магия успешно сосуществуют с наукой и технологиями. В центре повествования — своенравная оборотень-подросток по имени Нимона. Она отправляется в большое приключение, чтобы доказать невиновность несправедливо осужденного рыцаря Баллистера Смелое сердце.

За создание «Нимоны» отвечают аниматоры из уже закрытой студии Blue Sky, выпустившей мультфильмы «Ледниковый период», «Рио» и «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек». Изначально картиной занималась кинокомпания Fox, но после слияния с Disney семейная корпорация решила отменить проект. Основной причиной стала пандемия коронавируса, из-за которой в целях экономии Disney пришлось сокращать штат сотрудников и избавляться от лишнего балласта. Весной прошлого года мультик выкупил медиагигант Netflix.

Ведущих персонажей озвучили Хлоя Грейс Морец и Риз Ахмед. В остальной голосовой каст вошли Индия Мур, Фрэнсис Конрой, Лоррейн Туссен, РуПол, Бек Беннетт и Хулио Торрес. Режиссерами выступили постановщики «Камуфляжа и шпионажа» Ник Бруно и Трой Квон.