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The Night Is Young

Ночь только начинается, 2017

2017 / США
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

Два холостяка, Мэтт и Дэйв, гуляют по ночному Лос-Анджелесу в поисках веселой компании. Популярный комик Мэтт неизменно привлекает к себе внимание окружающих, являясь объектом для бесконечных шуток, а писатель Дэйв мечтает о карьере сценариста в большом кинематографе. За барной стойкой одного из заведений парни знакомятся с девушками Сид и Эми. Веселая и бесшабашная Сид и ее подруга Эми, которая отшивает всех парней, страдая при этом от одиночества, решают выпить по паре коктейлей. Два парня и две девушки начинают общение с небольшого конфликта, однако очень скоро новые знакомые успевают посетить несколько баров, а также попасть на зажигательную вечеринку друзей. На исходе ночи становится понятно, что одна неожиданная встреча дала начало не только крепкой дружбе, но и романтическим отношениям.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Мэтт Джонс
Мэтт Джонс
В ролях
Мэтт Джонс
Мэтт Джонс
Келен Коулмэн
Келен Коулмэн
Дэйв Хилл
Джей Эрнандес
Джей Эрнандес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь только начинается 2 постера
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Ночь только начинается
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Вызов
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