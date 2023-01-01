Ночь только начинается, 2017

Два холостяка, Мэтт и Дэйв, гуляют по ночному Лос-Анджелесу в поисках веселой компании. Популярный комик Мэтт неизменно привлекает к себе внимание окружающих, являясь объектом для бесконечных шуток, а писатель Дэйв мечтает о карьере сценариста в большом кинематографе. За барной стойкой одного из заведений парни знакомятся с девушками Сид и Эми. Веселая и бесшабашная Сид и ее подруга Эми, которая отшивает всех парней, страдая при этом от одиночества, решают выпить по паре коктейлей. Два парня и две девушки начинают общение с небольшого конфликта, однако очень скоро новые знакомые успевают посетить несколько баров, а также попасть на зажигательную вечеринку друзей. На исходе ночи становится понятно, что одна неожиданная встреча дала начало не только крепкой дружбе, но и романтическим отношениям.