Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дом удовольствий"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
О персоне
Фильмография
Карлота Мартинес-Переда
Carlota Pereda
Киноафиша
Персоны
Карлота Мартинес-Переда
Карлота Мартинес-Переда
Carlota Pereda
Дата рождения
12 января 1975
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мадрид, Испания
Популярные фильмы
Свинка
(2022)
6.2
Сожженный заживо
(2021)
3.8125
Снова влюблены
(2023)
0
Фильмография Карлота Мартинес-Переда
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Триллер
Ужасы
Год
Все
2023
2022
2021
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Сценарист
1
Режиссер
3
Снова влюблены
драма, комедия, мелодрама
2023, Испания
6.2
Свинка
Cerdita
драма, ужасы, триллер
2022, Франция / Испания
3.8
Сожженный заживо
The Devil's Tail
ужасы
2021, Аргентина / Новая Зеландия
Смотрите на
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»