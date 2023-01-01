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Карлота Мартинес-Переда
Карлота Мартинес-Переда Carlota Pereda
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Карлота Мартинес-Переда

Carlota Pereda

Дата рождения
12 января 1975
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Мадрид, Испания

Популярные фильмы

Свинка
Свинка (2022)
6.2
Сожженный заживо
Сожженный заживо (2021)
3.8125
Снова влюблены
Снова влюблены (2023)
0

Фильмография Карлота Мартинес-Переда

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Сценарист 1 Режиссер 3
Снова влюблены
Снова влюблены
драма, комедия, мелодрама 2023, Испания
Свинка 6.2
Свинка Cerdita
драма, ужасы, триллер 2022, Франция / Испания
Сожженный заживо 3.8
Сожженный заживо The Devil's Tail
ужасы 2021, Аргентина / Новая Зеландия
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