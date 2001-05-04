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О персоне
Фильмография
Ирене Феррейро
Irene Ferreiro
Киноафиша
Персоны
Ирене Феррейро
Ирене Феррейро
Irene Ferreiro
Дата рождения
4 мая 2001
Возраст
22 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
166 см
Популярные фильмы
Свинка
(2022)
6.2
Фильмография Ирене Феррейро
Жанр
Все
Драма
Триллер
Ужасы
Год
Все
2022
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.2
Свинка
Cerdita
драма, ужасы, триллер
2022, Франция / Испания
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