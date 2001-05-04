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Ирене Феррейро
Ирене Феррейро Irene Ferreiro
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Ирене Феррейро

Irene Ferreiro

Дата рождения
4 мая 2001
Возраст
22 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Мадрид, Испания
Рост
166 см

Популярные фильмы

Свинка
Свинка (2022)
6.2

Фильмография Ирене Феррейро

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Свинка 6.2
Свинка Cerdita
драма, ужасы, триллер 2022, Франция / Испания
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