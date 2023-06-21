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В поисках снежного барса
Отзывы о фильме « В поисках снежного барса»
La panthère des neiges
В поисках снежного барса
2021 / Франция
Трейлер
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Евгения Епифанова
21 июня 2023, 15:14
Вчера, 20.06.2023, в рамках фестиваля «Французские премьеры» посмотрели фильм «В поисках снежного барса» с Венсеном Мюнье и Сильвеном Тессоном в главных ролях. При просмотре этого натуралистического шедевра благодатное чувство созерцания прекрасного Тибета, нетронутого человеком «разумным», вызывает восторг, подкатывающий к горлу и выливающийся в слёзы. Фильм-участник 74-го Каннского международного кинофестиваля является обладателем наград «Сезар» и «Люмьер» в категории «Лучший документальный фильм».
Секрет фильма прост – природой создан храм красоты и гармонии, для открытия двери в который нам нужно осознанно использовать свои органы чувств и направить сердца навстречу. Кроме ошеломляющего красотой видеоряда фильм дополнен поражающими своей простотой и истинной философией диалогами, удивительным образом затрагивающими самые глубинные мысли о месте и роли человека на Земле.
Работа операторов Мари Амиге, Лео-Поля Жако, Венсена Мюнье передаёт спокойствие гор, монументальность законов природы и необходимость осмысленности окружающего мира. Крупные планы выражений лиц героев киноленты и всех попавших в кадр животных подталкивают к разгадке тайны единственно возможного существования людей на этой планете: природные многообразие и уникальность нуждаются в сострадании и бережном отношении каждого представителя человечества, поскольку мы являемся частью окружающего нас мира, а не просто пользователями.
Рассуждение одного из героев о споре между передающими природную красоту и освещающими экологические бедствия режиссерами приводит к мысли, что для показа необходимы фильмы разных направленностей, поскольку они сеют зёрна сознательности у зрителей. Сохранение экологического баланса биосферы должно стать приоритетной моделью жизнедеятельности и только от каждого из нас зависит наше здоровое во всех отношениях будущее.
Рекомендую посмотреть этот фильм, сопровождённый саундтреками Ника Кейва и Уоррена Эллисса, премьера которого в России назначена на 6 июля 2023.
21 июня 2023, 15:14
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Киноафиша.инфо
21 июня 2023, 17:19
в ответ на сообщение
Евгения Епифанова от 21 июня 2023, 15:14
Здравствуйте! Спасибо за подробный отзыв!
21 июня 2023, 17:19
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Секрет фильма прост – природой создан храм красоты и гармонии, для открытия двери в который нам нужно осознанно использовать свои органы чувств и направить сердца навстречу. Кроме ошеломляющего красотой видеоряда фильм дополнен поражающими своей простотой и истинной философией диалогами, удивительным образом затрагивающими самые глубинные мысли о месте и роли человека на Земле.
Работа операторов Мари Амиге, Лео-Поля Жако, Венсена Мюнье передаёт спокойствие гор, монументальность законов природы и необходимость осмысленности окружающего мира. Крупные планы выражений лиц героев киноленты и всех попавших в кадр животных подталкивают к разгадке тайны единственно возможного существования людей на этой планете: природные многообразие и уникальность нуждаются в сострадании и бережном отношении каждого представителя человечества, поскольку мы являемся частью окружающего нас мира, а не просто пользователями.
Рассуждение одного из героев о споре между передающими природную красоту и освещающими экологические бедствия режиссерами приводит к мысли, что для показа необходимы фильмы разных направленностей, поскольку они сеют зёрна сознательности у зрителей. Сохранение экологического баланса биосферы должно стать приоритетной моделью жизнедеятельности и только от каждого из нас зависит наше здоровое во всех отношениях будущее.
Рекомендую посмотреть этот фильм, сопровождённый саундтреками Ника Кейва и Уоррена Эллисса, премьера которого в России назначена на 6 июля 2023.
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