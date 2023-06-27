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Киноафиша Новости В России выйдет документальный фильм «В поисках снежного барса» с музыкой Ника Кейва

В России выйдет документальный фильм «В поисках снежного барса» с музыкой Ника Кейва

27 июня 2023 15:46
В России выйдет документальный фильм «В поисках снежного барса» с музыкой Ника Кейва

Картина о путешествии вглубь дикой природы.

Нашумевший французский документальный фильм «В поисках снежного барса», участвовавший в программе 74-го Каннского международного кинофестиваля, будет показан в российских кинотеатрах. Прокатная компания Universal Distribution выпустит картину 6 июля.

Снежный барс — один из самых неуловимых обитателей нашей планеты, однако двое отчаянных путешественников все-таки попытались запечатлеть грациозную кошку. Для этого они отправились в Тибет, где стали свидетелями величественной и первозданной природы с множеством уникальных обитателей. Съемки проходили в крайне тяжелых условиях, потом что высота тибетских гор достигает 5000 метров, а температура может опускаться ниже -35 градусов. Для того чтобы не беспокоить животных, в съемках участвовала команда из четырех человек.

Создателями проекта выступили режиссер Мари Амиге, французский путешественник и журналист Сильвен Тессон, а также популярный европейский фотограф дикой природы Венсен Мюнье. За саундтрек отвечают культовый рокер Ник Кейв и композитор Уоррен Эллис. Вместе они написали музыку к фильмам «Блондинка», «Дорога», «Ветреная река», «Самый пьяный округ в мире» и хитовому сериалу Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера».

Фото: Universal Distribution
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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