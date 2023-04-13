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Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы»
Cannes Lions
Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы», 2023
2023 / Франция
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короткометражный
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О фильме
Презентация лучших рекламных роликов 68-го Международного фестиваля «Каннские львы».
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Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2023
Возраст
16+
Прокатчик
AVK`PRO
2 постера
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