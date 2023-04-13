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Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы»
Киноафиша Фильмы Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы»
Cannes Lions

Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы», 2023

2023 / Франция
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О фильме

Презентация лучших рекламных роликов 68-го Международного фестиваля «Каннские львы».

Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2023
Возраст 16+
Прокатчик AVK`PRO
Постер фильма Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы» 2 постера
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Москино Сатурн
22:45 от 300 ₽
Москино Салют
19:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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«Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы»» в кинотеатрах

Завтра 13 пт 14 сб 15 вс 16
Формат сеанса
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Как купить билеты на сеанс фильма «Презентация 68-го Международного фестиваля креативности «Каннские львы»»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Москино Сатурн Свиблово
2D
22:45 от 300 ₽
Москино Салют Академическая
2D
19:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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