«Влюблён без памяти»: Рецензия Киноафиши

В российский прокат выходит «Влюблен без памяти» – дебютный фильм режиссера Гийома Бюро, впервые представленный на фестивале франкоязычных фильмов в Ангулеме в 2022 году. Франко-бельгийская камерная драма начинающего постановщика основана на реальных событиях, происходивших в Италии в 1920-е годы, – тогда суд пытался установить личность солдата с амнезией, которого узнала жена, но в итоге он оказался совершенно другим человеком. После Первой мировой таких историй были тысячи. В то же время во Франции несколько семей претендовали на одного выжившего солдата, который потерял память. В своем фильме Гийом Бюро попытался передать защитную реакцию людей, которых коснулась война, на невыносимое горе: многие из них отрицали, что потеряли близких, и находили утешение в том, что признавали своих мужей, отцов, братьев и сыновей в абсолютно чужих мужчинах. Режиссер снял душераздирающее кино о попытке человека воссоздать иллюзорный мир, в котором все родные живы, чтобы заглушить невыносимое одиночество и не сойти с ума.

Гийом Бюро рассказывает историю девушки по имени Жюли Делоне, которая работает в фотоателье в городке, затерянном где-то в Бургундии. Ее муж Жюльен (Карим Леклу) пропал без вести на фронте, и от него давно нет никаких вестей. Брат супруга пытается убедить Жюли, что ее возлюбленный погиб. Но женщина не может смириться с утратой и продолжает жить надеждой, что ее муж обязательно вернется. И вот, спустя три года после окончания Первой мировой, в газете пишут о неизвестном солдате с амнезией, которого обнаружили бесцельно бродящим по железнодорожной станции и отвезли в госпиталь. Увидев прилагающийся к статье снимок, Жюли признает в мужчине своего супруга и спешит в место, где он находится, чтобы забрать его домой. Но, оказывается, не одна она разглядела в солдате близкого – на объявление в газете откликнусь еще несколько отчаявшихся семей. Тем не менее врачи подтверждают особую примету, которую назвала Жюли, и разрешают девушке увезти растерянного Жюльена домой. Казалось бы, теперь жизнь супругов постепенно должна наладиться. Однако спустя некоторое время объявляется другая женщина, которая утверждает, что Жюльена на самом деле зовут Виктор Брюне и он ее любовник.

Влюблен без памяти

В печальной и трагической картине Гийома Бюро, рассказывающей о сломанных судьбах людей, есть что-то от произведений Ремарка. В «Влюблен без памяти» режиссер старается передать эмоциональное состояние общества, которое в темные времена строит свой хрупкий мир, где, пусть и на миг, можно ощутить себя счастливым и погрузиться в воспоминания о беззаботном прошлом. Так, Жюли, которую трогательно играет Лейла Бехти, разыгрывает с Жюльеном сценки из их былой реальности, в которой они любили и не знали ни тревожности, ни боли. Героиня, которая в глубине души осознает, что перед ней не ее муж, о чем ей твердит и брат супруга, всеми силами старается защититься от невыносимой тяжести утраты и живет радостными мгновениями прошлого. Девушка воссоздает первую встречу с Жюльеном в фотоателье и их трогательное свидание в кинотеатре, когда они в 1915 году смотрели «Вампиров» – она даже на пару минут появляется в том самом знаменитом трико Ирмы Веп. Жюли хочет, чтобы мужчина поверил в это вымышленное прошлое и остался с ней, но, увы, все ее надежды постепенно угасают и окончательно исчезают, когда появляется танцовщица кабаре Роуз-Мари Брюне (Луиз Бургуан). Эта роскошная и эффектная женщина тоже готова отстаивать свои права на Жюльена, тем более что доказательств у нее куда больше, чем у главной героини.

Влюблен без памяти

Интересно, что с появлением второй претендентки фильма Гийома Бюро не скатывается в дешевую мелодраму о яростной борьбе за мужчину, а удерживает свою планку и уверенно продолжает развиваться в драматическом направлении. Зрителя плавно погружают в альтернативное прошлое Жюльена, где его зовут Виктором, он работает официантом в парижском кабаре и встречает прекрасную Роуз-Мари. Режиссер удивительным образом улавливает дух времени и очень тонко проводит параллель между беззаботными и шумными 1910-ми и послевоенным временем с его потерянным поколением, которое пытается найти силы, чтобы продолжить жить. «Влюблен без памяти» – кино, скорее сосредоточенное не на истории двух пар, а на неопределенности будущего и невозможности отпустить прошлое и двигаться дальше, потому что оно слишком дорого нашему сердцу. Картина Гийома Бюро, сотканная из обрывков воспоминаний о солнечных и романтических днях «до», – философское размышление с посланием carpe diem («ловить момент»), потому что завтра все может измениться раз и навсегда.

Влюблен без памяти

«Влюблен без памяти» нарочито снят немного старомодно и своей атмосферой напоминает винтажную открытку с живописными ландшафтами Бургундии и региона Пэи-де-ла-Луар. Создатели фильма особое внимание уделили костюмам героинь, которые отражают не только моду эпохи, но и эмоциональное состояние женщин. Жюли, живущая прошлым, одевается в несколько устаревшей манере, а Роуз-Мари, наоборот, следует веяниям ревущих 1920-х, улавливает ритм времени и уже строит планы на будущее. То, что эта сильная героиня действительно умеет отпускать, мы узнаем ближе к финалу.

Влюблен без памяти

«Влюблен без памяти» – красивое и минималистичное кино с выдержанной интригой, которое действительно напоминает ожившие старые фотографии. Гийом Бюро очень тонко говорит о судьбах влюбленных, которые встретились в не самое подходящее время, но тем не менее в их историях было столько светлого и теплого, что оно навсегда останется в шкатулке воспоминаний и будет согревать в самые тяжелые дни. И этот бессмертный свет любви передается и зрителю.