«Без фильтров»: Рецензия Киноафиши

«Без фильтров», снятый Сильвией Каминер, – настоящий фестивальный хит 2022 года. Бойкий триллер с элементами слэшера успел побывать и на Popcorn Frights, и на Брюссельском международном фестивале фантастических фильмов, и на британском FRIGHTFEST, и на самом известном фестивале хорроров SCREAMFEST, а также забрал много престижных наград, включая призы за «Лучший фильм», «Оригинальную идею» и «Лучшую актрису». Многие критики отметили картину за свежий взгляд на жанр и ее непредсказуемость. Сценарий к триллеру написала актриса Даниэль Баркер, которая в том числе снималась в хоррорах. Она же играет главную роль в «Без фильтров». В фильме Даниэль появляется в образе начинающей актрисы по имени Джесс, поэтому можно сказать, что для Баркер это очень личное кино. Новоиспеченная сценаристка и опытная режиссерка Сильвия Каминер действительно внесли нечто неожиданное в историю триллеров и хорроров. «Без фильтров» выходит в российский прокат уже завтра – рассказываем, почему не стоит упускать возможность увидеть этот бодрый и выразительный фильм на большом экране.

Актриса Джесс – героиня нашего времени. Она гонится за славой в сети и часто выбирает для этого сомнительные, но, безусловно, рабочие способы. Чтобы стать знаменитой, девушка ведет свой блог на платформе The Hive, аналоге YouTube, куда она выкладывает скандальные видео, в которых разоблачает мужчин с различными фетишами, естественно, снимая взаимодействие с ними на скрытую камеру. Очень быстро Джесс становится мегапопулярной – у нее огромное количество подписчиков, ее обожают за все более смелые и дерзкие эксперименты. Однако за успехом актрисы стоит таинственный куратор, который обращается к ней со все более безумными предложениями, подвергая девушку риску, но та не упускает ни одного шанса, чтобы расширить свою и без того большую аудиторию. Так Джесс получает задание помочь закончить сценарий к эротическому триллеру, вдохновленному нервозной эстетикой работ Хичкока. Вот только о мужчине, который обратился к ней с запросом, толком ничего не известно, он живет в глуши, а в его портфолио только короткометражка про страстное танго мужской и женской ступней. Несмотря на то что в этом кейсе все выглядит максимально подозрительно, актриса, солгавшая про свой сценарный опыт, ввязывается в эту авантюру, чтобы неплохо заработать и, само собой, собрать лайки под новым видео, в котором планирует разоблачить сомнительного типа. Но Джесс даже не представляет, что очередная съемка обернется игрой на выживание.

Без фильтров

Триллер Сильвии Каминер и Даниэль Баркер начинается как сатира на жизнь популярных блогеров, которые собирают тысячи просмотров, снимая провокационный контент, чтобы заслужить любовь широкой аудитории, которая требует все больше хлеба и зрелищ. Главная героиня сразу же отталкивает своей беспринципностью. Она без стука вторгается в частную жизнь людей и без их разрешения выставляет на всеобщее обозрение их грязные фантазии, которые раньше не покидали пределы спальни. Несмотря на то что Джесс размывает на видео лица невольных участников своего шоу, однажды она пропускает кусок вирусного ролика, на котором без труда можно опознать мужчину. За этот промах девушка попадает под волну хейта. Но меркантильная Джесс из всего извлекает выгоду и даже не думает удалять порочащее репутацию мужчины видео – она разрешает поделиться им более популярному каналу и тем самым привлекает к себе тысячи новых фолловеров. Несмотря на известность, Джесс нельзя назвать счастливой. Она не ладит с отцом, который не считает ее пранки работой и упрекает в нарушении всех этических норм, а в ее жизни больше никого нет кроме подруги-блогера, кидающей в самый неподходящий момент, и кота по кличке Пискун.

Без фильтров

В «Без фильтров» Даниэль Баркер воплощает все худшие черты людей, которых ничего не волнует, кроме лайков и миллионов подписчиков, а ради мимолетного успеха они без зазрения совести пользуются другими людьми. При этом отталкивающее обаяние Джесс приковывает внимание зрителя и завлекает его в остросюжетное приключение. Когда в игру вступает Люк Кук, которому удается перенести обольстительность своего Люцифера из «Леденящих душу приключений Сабрины», фильм начинает напоминать эротический триллер с запредельным напряжением. Том Брэди, который вместе с Джесс планировал доработать сценарий к фильму, предстает в образе безумного гения с коварным планами, который на ваших глазах дважды разрушает четвертую стену.

Без фильтров

В самой стрессовой части «Без фильтров», разворачивающейся в амбаре, Сильвия Каминер и Даниэль Баркер остроумно обыгрывают идеи культового «Крика»: лихо проходятся по распространенным в хоррорах клише вроде «девушка едет в гости к незнакомцу, живущему в лесу», рассуждают о новых жанровых трендах «мужчины-убийцы – это не модно» (вспомним маньячку Пэрл) и предлагают вам с замиранием сердца понаблюдать за ожесточенной борьбой героини с мужчиной, постоянно меняющим маски. Метаирония в фильме бьет ключом и доставляет удовольствие своей крутостью.

Без фильтров

«Без фильтров» – любовное послание ценителям легендарных слэшеров и триллеров. Речь идет не только о «Крике», но и о «Хэллоуине» – в одной сцене Том Брэди преследует Джесс подобно Майклу Майерсу. В картине делают реверанс и в сторону «Пилы»: героиня под психологическими пытками в прямом эфире сознается в своих грехах, а главным референсом для создательниц фильма явно была непредсказуемая «Игра» Дэвида Финчера. Знакомая атмосфера «Без фильтров» вместо раздражения вызывает только светлое чувство ностальгии и подкупает чутким симбиозом классики и актуальных проблем цифровой эпохи.

Без фильтров

Несмотря на многочисленные заимствования, лаконично вписанные в повествование, «Без фильтров» стопроцентно работает как зубастый триллер, плавно трансформирующийся в плюшевый слэшер, которому легко удается провести зрителя и предложить тому обескураживающий финал. Кино, в котором нас постепенно подталкивают к мысли о том, что мы все – персонажи чужого экстремального фильма, отлично справляется со своей развлекательной функцией и уверенно держит интригу до самого конца. Несмотря на то что жестокость в фильме сведена к минимуму, «Без фильтров» выворачивает вас наизнанку другим способом – запирает наедине с изощренным садистом, который следит за каждым вашим шагом. И этот прием опять же окажется обманкой, на которую вы, скорее всего, попадетесь.

Без фильтров

«Без фильтров» Сильвии Каминер и Даниэль Баркер – триллер, сделанный с душой женщинами, которые действительно разбираются в жанре. Вместо того чтобы с пафосом доказывать прогрессивность своей работы, постановщица и сценаристка полностью отдаются процессу и дают зрителю самое важное – цепляющую историю. Благодаря трепетному отношению создательниц фильма к своему детищу и, конечно же, блестящему сценарию «Без фильтров» очаровывает детальной продуманностью и отсутствием банальностей.