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Стальные леди Стальные леди
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Стальные леди, 2020

2020 / Финляндия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

75-летняя Инкери огрела мужа по голове сковородкой и сбежала со своими сёстрами. Путешествие по Финляндии сопровождается встречами с очаровательными попутчиками, нежными воспоминаниями и «грязными» танцами. Инкери находит свои записи университетских времён, встречает человека, в которого была влюблена в молодости. В памяти всплывают мечты тех дней, позже похороненные под гнётом патриархального брака. Инкери предстоит принять очень важное решение в отношение оставшейся жизни, сделав выбор между счастьем и условностями.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Режиссер
Памела Тола
В ролях
Леена Уотила
Саара Паккасвирта
Села Селла
Хейкки Ноусиайнен
Яни Воланен
Яни Воланен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Стальные леди 1 постер
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