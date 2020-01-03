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Постер фильма Стальные леди
6.1
Киноафиша Фильмы Стальные леди
6.1

Стальные леди

, 2020
Teräsleidit
Финляндия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Стальные леди
6.1

О фильме

75-летняя Инкери огрела мужа по голове сковородкой и сбежала со своими сёстрами. Путешествие по Финляндии сопровождается встречами с очаровательными попутчиками, нежными воспоминаниями и «грязными» танцами. Инкери находит свои записи университетских времён, встречает человека, в которого была влюблена в молодости. В памяти всплывают мечты тех дней, позже похороненные под гнётом патриархального брака. Инкери предстоит принять очень важное решение в отношение оставшейся жизни, сделав выбор между счастьем и условностями.

В ролях

Леена Уотила
Inkeri
Саара Паккасвирта
Sylvi
Села Селла
Села Селла
Raili
Яни Воланен
Яни Воланен
Ville
Хейкки Ноусилайнен
Tapio Jyrkkäkoski
Пирьо Лонка
Maija
Линнеа Ског
Rosa
Mio Tola
Roni
Viuhti
Domestic guinea pig
Rocky
Maija's dog
Режиссер Памела Тола
Сценарист Aleksi Bardy, Памела Тола, Доме Карукоски
Композитор Пану Аалти
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Финляндия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 3 января 2020
Дата выхода
18 августа 2022 Австралия M
6 августа 2021 Испания
3 января 2020 Финляндия K-7
20 января 2022 Чехия
Сборы в мире $48 424
Производство Helsinki-Filmi
Другие названия
Teräsleidit, Ladies of Steel, Stålsystrar, Damas de hierro, Kobiety ze stali, Корави мадами, Стальные леди, 레이디스 오브 스틸

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 5 сентября 2023

Отзывы о фильме

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