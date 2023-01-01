Стальные леди, 2020

75-летняя Инкери огрела мужа по голове сковородкой и сбежала со своими сёстрами. Путешествие по Финляндии сопровождается встречами с очаровательными попутчиками, нежными воспоминаниями и «грязными» танцами. Инкери находит свои записи университетских времён, встречает человека, в которого была влюблена в молодости. В памяти всплывают мечты тех дней, позже похороненные под гнётом патриархального брака. Инкери предстоит принять очень важное решение в отношение оставшейся жизни, сделав выбор между счастьем и условностями.