Стальные леди, 2020

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75-летняя Инкери огрела мужа по голове сковородкой и сбежала со своими сёстрами. Путешествие по Финляндии сопровождается встречами с очаровательными попутчиками, нежными воспоминаниями и «грязными» танцами. Инкери находит свои записи университетских времён, встречает человека, в которого была влюблена в молодости. В памяти всплывают мечты тех дней, позже похороненные под гнётом патриархального брака. Инкери предстоит принять очень важное решение в отношение оставшейся жизни, сделав выбор между счастьем и условностями.
|18 августа 2022
|Австралия
|M
|6 августа 2021
|Испания
|3 января 2020
|Финляндия
|K-7
|20 января 2022
|Чехия