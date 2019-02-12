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Доме Карукоски
Доме Карукоски
Dome Karukoski
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Доме Карукоски
Dome Karukoski
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Дата рождения
29 декабря 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер, Актер
Место рождения
Никосия, Кипр
Рост
177 см
Биография Доме Карукоски
Родился 29 декабря 1976 года. Никосия, Кипр.
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Фильмография Доме Карукоски
Толкин
драма, биография
2019, США
7.0
Том из Финляндии
драма, биография
2017, Финляндия / Швеция / Дания / Германия / Исландия / США
6.0
Ворчун
комедия, драма
2014, Финляндия
6.0
Сердце льва
мелодрама, драма
2013, Финляндия / Швеция
6.0
Лапландская одиссея
приключения
2010, Швеция / Финляндия / Исландия
7.0
Дом темных бабочек
драма
2008, Финляндия
6.0
Красавица и подонок
драма
2005,
6.0
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«Толкин»: Человек, придумавший Средиземье
Биографический фильм расскажет о юности автора «Хоббита» и «Властелина колец».
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12 февраля 2019 19:50
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