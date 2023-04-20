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Нилавеличам
7.0
Нилавеличам
, 2023
Neelavelicham
Индия / драма, ужасы, мелодрама / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.0
В ролях
Товино Томас
Basheer
Сияй Том Чакко
Nanukkuttan
Рошан Мэтью
Sasikumar
Пуджа Моханрадж
Latha
Renji Kankol
Noolan Paramu
Абхирам Радхакришнан
Ramdas
Раджеш Мадхаван
Kuthiravattom Pappu
Рима Каллингал
Bhargavi
Прамод Веллиянад
Cheriya Parikkanni
Aami Thasnim
Paru
Nisthar Sait
Noolan's Uncle
Uma K.P.
Bhargavi's Mother
Режиссер
Аашик Абу
Сценарист
Vaikom Muhammad Basheer
,
Hrishikesh Bhaskaran
Композитор
Bijibal
,
Rex Vijayan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2023
Премьера в мире
20 апреля 2023
Дата выхода
20 апреля 2023
Индия
U
20 апреля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$110 661
Производство
OPM Cinemas
Другие названия
Neelavelicham, Bhargavi Nilayam, Neela Velicham
Еще
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Обновлено 2 августа 2026
Отзывы о фильме
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