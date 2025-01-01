Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Нилавеличам
Нилавеличам, 2023: актеры и роли
Нилавеличам, 2023: актеры и роли
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Аашик Абу
Aashiq Abu
В ролях
Товино Томас
Tovino Thomas
Сияй Том Чакко
Shine Tom Chacko
Рошан Мэтью
Roshan Mathew
Пуджа Моханрадж
Pooja Mohanraj
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
«Монолог фармацевта» и еще 6 аниме, которые особо отличились в 2025 году: упускать их ни в коем случае нельзя
Боков еще вернется? «Фишер» продлили сразу на два сезона
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
«Властелин колец», аниме и зомби: эти 7 лучших серий «Южного Парка» сделали мультсериал по-настоящему великим
«Яркая картинка про людей в трико»: критик посмотрел «Фантастическую четверку» — объяснил, почему ждать чуда от Marvel не стоит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667