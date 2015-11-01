Украинские шерифы, 2015

Подобно птица в небе, маленький украинский флаг порхает на автомобиле двух «шерифов», избранных местными жителями украинской деревни для защиты. Шерифы охотно причиняют добро: спасают женщину от змеи, помогают местному бомжу Коле передвигаться в пустынном доме, в надежде, что он встанет на правильный путь, а также уберегают неграмотного туземца от неминуемого ареста. Плотный зимний туман. На востоке страны бушует война. Мужчины получают повестки из военкомата. Дети пишут письма солдатам и готовят пакеты с провизией и теплое белье для отправки на фронт. Но для этих людей государство – это их село. Скоро придет весна, и шерифы золотом краской покроют статую неизвестного солдата, участвовавшего и победившего в предыдущей войне. Весной в деревне отмечают День Победы, хотя победы в сегодняшней войне еще не видать.