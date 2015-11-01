Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Украинские шерифы
Киноафиша Фильмы Украинские шерифы
Ukrainian Sheriffs

Украинские шерифы, 2015

2015 / Латвия / Украина / Германия
7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Подобно птица в небе, маленький украинский флаг порхает на автомобиле двух «шерифов», избранных местными жителями украинской деревни для защиты. Шерифы охотно причиняют добро: спасают женщину от змеи, помогают местному бомжу Коле передвигаться в пустынном доме, в надежде, что он встанет на правильный путь, а также уберегают неграмотного туземца от неминуемого ареста. Плотный зимний туман. На востоке страны бушует война. Мужчины получают повестки из военкомата. Дети пишут письма солдатам и готовят пакеты с провизией и теплое белье для отправки на фронт. Но для этих людей государство – это их село. Скоро придет весна, и шерифы золотом краской покроют статую неизвестного солдата, участвовавшего и победившего в предыдущей войне. Весной в деревне отмечают День Победы, хотя победы в сегодняшней войне еще не видать.

7.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 ноября 2015
Возраст 18+
Режиссер
Роман Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Украинские шерифы 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль «Артдокфест» пройдёт в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге С 1 по 9 декабря в Москве, Петербурге и Екатеринбурге состоится фестиваль документального кино «Артдокфест». Конкурсные фильмы будут показаны во всех городах
Написать
24 ноября 2016 11:32
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Приложение киноафиши