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Киноафиша Фильмы Путь домой

Путь домой

Gza shinisaken 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в южной Грузии, которая до конца XIX века была под господством Оттоманской Империи. Трагические времена рождали людей высокой силы духа, таких, как Антимоз Ивериели — философ-просветитель. Испытав в детстве жестокость и несправедливость, он становится на путь служения людям. Вывезенный турками в Румынию, герой во что бы то ни стало хочет вернуться домой. Однако труден и долог этот путь.

Приговоренный к смерти, Антимоз остается в памяти своих соотечественников поборником справедливости.

Страна СССР / Грузия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 4 января 1981
Дата выхода
6 февраля 1983 СССР
Производство Georgian-Film
Другие названия
Gza shinisaken, The Way Home, Путь домой, Hazafelé, The Road Home
Режиссер
Александр Рехвиашвили
В ролях
Вахтанг Панчулидзе
Рамаз Чхиквадзе
Автандил Махарадзе
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
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