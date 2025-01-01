Действие фильма происходит в южной Грузии, которая до конца XIX века была под господством Оттоманской Империи. Трагические времена рождали людей высокой силы духа, таких, как Антимоз Ивериели — философ-просветитель. Испытав в детстве жестокость и несправедливость, он становится на путь служения людям. Вывезенный турками в Румынию, герой во что бы то ни стало хочет вернуться домой. Однако труден и долог этот путь.

Приговоренный к смерти, Антимоз остается в памяти своих соотечественников поборником справедливости.