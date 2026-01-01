Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Поцелуй смерти

Награды и номинации фильма Поцелуй смерти 1947

Оскар 1948 Оскар 1948
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1948 Золотой глобус 1948
Most Promising Newcomer - Male
Победитель
