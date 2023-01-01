Напрасная жертва, 2014

Бывает так, что любая мелочь может перевернуть жизнь на сто восемьдесят градусов. Вот и жизнь Нины текла привычно и уютно: любимый человек, красивый дом и впереди - безоблачное будущее... ...Ссора вспыхнула мгновенно – стоило Нине лишь сказать о такой желанной для неe беременности. Разъярeнный Глеб, в чьи планы не входили пелeнки и бессонные ночи, вылетает из дома, но уже вскоре он возвращается совершенно потерянный и испуганный – он только что сбил человека и сбежал с места преступления. Этой ночью началась их новая жизнь...