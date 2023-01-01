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Напрасная жертва Напрасная жертва
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Напрасная жертва, 2014

2014 / Россия
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О фильме

Бывает так, что любая мелочь может перевернуть жизнь на сто восемьдесят градусов. Вот и жизнь Нины текла привычно и уютно: любимый человек, красивый дом и впереди - безоблачное будущее... ...Ссора вспыхнула мгновенно – стоило Нине лишь сказать о такой желанной для неe беременности. Разъярeнный Глеб, в чьи планы не входили пелeнки и бессонные ночи, вылетает из дома, но уже вскоре он возвращается совершенно потерянный и испуганный – он только что сбил человека и сбежал с места преступления. Этой ночью началась их новая жизнь...

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Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2014
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Янощук
В ролях
Алина Сергеева
Алина Сергеева
Семён Шкаликов
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Даниил Коновалов
Юлия Яновская
Юлия Яновская
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Напрасная жертва 1 постер
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Напрасная жертва
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Кадры из фильма Все кадры
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