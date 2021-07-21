Бахытжан Абдулаев — бывший меч трех Жузов — после громких дел в прошлом, перенеся утрату близких людей, оставляет криминальный путь. Уединившись в горах, он проживает жизнь отшельником. Однако, весть о жестоком убийстве родного племянника нарушает его спокойствие и идиллию. Баха узнает, что виновником является Сакен — сын местного олигарха Сансызбая, опасного и влиятельного человека, на которого не распространяются законы. Баха принимает решение выйти на тропу войны против самых могущественных и влиятельных кланов трех Жузов. Он готов пойти на всё, чтобы восстановить справедливость.
|21 июля 2021
|Казахстан