Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ага Ага
Киноафиша Фильмы Ага
Aga

Ага, 2021

2021 / Казахстан
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Бахытжан Абдулаев — бывший меч трех Жузов — после громких дел в прошлом, перенеся утрату близких людей, оставляет криминальный путь. Уединившись в горах, он проживает жизнь отшельником. Однако, весть о жестоком убийстве родного племянника нарушает его спокойствие и идиллию. Баха узнает, что виновником является Сакен — сын местного олигарха Сансызбая, опасного и влиятельного человека, на которого не распространяются законы. Баха принимает решение выйти на тропу войны против самых могущественных и влиятельных кланов трех Жузов. Он готов пойти на всё, чтобы восстановить справедливость.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Фархат Серкебаев
В ролях
Мурат Бисенбин
Азамат Ибраев
Болат Абдильманов
Фархад Абдраимов
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ага 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши