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Постер фильма Ага
5.7
Киноафиша Фильмы Ага
5.7

Ага

, 2021
Aga
Казахстан / боевик, триллер, криминал / 18+
Постер фильма Ага
5.7

О фильме

Бахытжан Абдулаев — бывший меч трех Жузов — после громких дел в прошлом, перенеся утрату близких людей, оставляет криминальный путь. Уединившись в горах, он проживает жизнь отшельником. Однако, весть о жестоком убийстве родного племянника нарушает его спокойствие и идиллию. Баха узнает, что виновником является Сакен — сын местного олигарха Сансызбая, опасного и влиятельного человека, на которого не распространяются законы. Баха принимает решение выйти на тропу войны против самых могущественных и влиятельных кланов трех Жузов. Он готов пойти на всё, чтобы восстановить справедливость.

В ролях

Мурат Бисенбин
Азамат Ибраев
Болат Абдильманов
Фархад Абдраимов
Александр Устюгов
Александр Устюгов
Режиссер Фархат Серкебаев
Сценарист Фархат Серкебаев
Композитор Nikita Karev
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 июля 2021
Дата выхода
21 июля 2021 Казахстан
Производство Toraigyr Film
Другие названия
Afa, The Guardian, Аға

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb
Обновлено 12 октября 2024

Отзывы о фильме

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