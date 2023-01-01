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Секта Столбуна Секта Столбуна
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Секта Столбуна

Секта Столбуна, 2021

2021 / Россия
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О фильме
Об этой секте говорили в СМИ, а известные советские артисты отдавали туда детей. Позже, ее признают садисткой. Документальный фильм о самой популярной секте Советского Союза — «коллективе» Виктора Столбуна.
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Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Сергей Даев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Секта Столбуна 1 постер
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