Секта Столбуна, 2021

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о выходе в прокат О фильме Об этой секте говорили в СМИ, а известные советские артисты отдавали туда детей. Позже, ее признают садисткой. Документальный фильм о самой популярной секте Советского Союза — «коллективе» Виктора Столбуна. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 38 минут Год выпуска 2021 Возраст 18+ Режиссер Сергей Даев Все актеры и съемочная группа 1 постер

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