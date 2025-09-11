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Постер фильма Святой архипелаг
7.1
Святой архипелаг - Трейлер
Киноафиша Фильмы Святой архипелаг
7.1

Святой архипелаг

, 2023
Svyatoy arkhipelag
Россия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Святой архипелаг
7.1
Святой архипелаг - Трейлер
Святой архипелаг  Трейлер

О фильме

Документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря — ключевой точки в духовной географии России. Эти места отмечены историческими, культурными и духовными событиями, оставившими глубокий след в нашей истории и народной памяти. В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви — вопросы, важные каждому человеку. Отдельной темой является трагическая, лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг волею судьбы стал одним из мощнейших символов русского духа.

Режиссер Сергей Дебижев
Сценарист Сергей Дебижев
Композитор Вячеслав Бутусов
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 9 000 000 RUR
Сборы в мире $178 592
Производство Two Captains Production Company
Другие названия
Svyatoy arkhipelag, Святой архипелаг

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 13 голосов
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 22 мая 2023

Трейлеры фильма

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Святой архипелаг - Трейлер
Святой архипелаг Трейлер
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Отзывы зрителей о фильме Святой архипелаг

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41
Отзывы указывают на качественные визуальные образы природы, монастыря и архитектуры, дополненные спокойной музыкой. Фильм создаёт ощущение тишины и иной жизни, понятно даже детям. Среди слабых сторон упоминают сомнения в жанре и длительность (98 минут), а также спор по документальному статусу. Общая оценка зрителей — положительная. Фильм подойдёт тем, кто ищет умиротворение, размышления и эстетическое восприятие мира.
Саммари составлено ИИ на основе 4 отзывов.

Отзывы о фильме

Наталия Алексашина 9 марта 2023, 14:37
Картина, очень понравилась! Даёт возможность вынырнуть из каждодневной пустой суеты и увидеть другую жизнь.Я очень пожалела, что не взяла с собой… Читать дальше…
Нина Сизоненко 8 марта 2023, 20:07
Шли смотреть как видовое кино ( были на Соловках 15 лет назад). Да, это ощущение не забыть. Кто там был - не удивится постоянным улыбкам на лицах .… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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