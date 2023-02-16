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Святой архипелаг Святой архипелаг
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Svyatoy arkhipelag

Святой архипелаг, 2023

2023 / Россия
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О фильме

Документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря — ключевой точки в духовной географии России. Эти места отмечены историческими, культурными и духовными событиями, оставившими глубокий след в нашей истории и народной памяти. В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви — вопросы, важные каждому человеку. Отдельной темой является трагическая, лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг волею судьбы стал одним из мощнейших символов русского духа.

Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2023
Возраст 6+
Прокатчик Кино.Арт.Про
Режиссер
Сергей Дебижев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Святой архипелаг 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
20:00 от 600 ₽
Полное расписание и билеты
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«Святой архипелаг» в кинотеатрах

вт 21
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