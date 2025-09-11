Святой архипелаг, 2023

Документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря — ключевой точки в духовной географии России. Эти места отмечены историческими, культурными и духовными событиями, оставившими глубокий след в нашей истории и народной памяти. В картине затрагиваются глубинные смыслы бытия, веры, надежды и любви — вопросы, важные каждому человеку. Отдельной темой является трагическая, лагерная история Соловков. Находясь на далекой окраине России, архипелаг волею судьбы стал одним из мощнейших символов русского духа.