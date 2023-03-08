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Святой архипелаг
Отзывы о фильме «Святой архипелаг»
Svyatoy arkhipelag
Святой архипелаг
2023 / Россия
Трейлер
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Нина Сизоненко
8 марта 2023, 20:07
Шли смотреть как видовое кино ( были на Соловках 15 лет назад). Да, это ощущение не забыть. Кто там был - не удивится постоянным улыбкам на лицах . Да, там по другому ощущается время. И даже грустные страницы истории этого места как бы вскользь проходят мимо. А остаётся то, о чем говорят в фильме...
8 марта 2023, 20:07
1
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Наталия Алексашина
9 марта 2023, 14:37
Картина, очень понравилась! Даёт возможность вынырнуть из каждодневной пустой суеты и увидеть другую жизнь.Я очень пожалела, что не взяла с собой дочь, думала будет тяжёлая картина. Оказалось, всё наоборот. В красивую природу вплетены кружевом премудрости понятные даже детям. Создателям картины огромное спасибо! Очень тонкая, изящная красота Божьего мира! Ну с чем можно сравнить глоток чистой воды, когда мучит жажда ? Для меня посмотреть этот фильм было всё равно, что остановиться и подняв голову любоваться, как медленно падают хлопья снежинок или всё равно, что любоваться звёздным небом в летнюю ночь.
9 марта 2023, 14:37
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Ирина Макарова
10 марта 2023, 13:51
Море света и радости в этом фильме, новые краски для души, благодарю, фильм понравился и есть повод для размышлений.
10 марта 2023, 13:51
0
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Алла Винницкая
2 апреля 2023, 23:54
Документальным кино я это назвать не могу. Действительно красиво снято: природа, животные, архитектура монастыря, добыча ламинарии и все это под хорошую фоновую музыку Бутусова.
Есть цитаты из Библии и жития святых..документальное ли это кино??? 98 мин тем более и зачем?? Сняли бы этот красивый ролик и на 45 минут и были бы честными со зрителями - ролик, клип, но никак не фильм..
2 апреля 2023, 23:54
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Есть цитаты из Библии и жития святых..документальное ли это кино??? 98 мин тем более и зачем?? Сняли бы этот красивый ролик и на 45 минут и были бы честными со зрителями - ролик, клип, но никак не фильм..
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