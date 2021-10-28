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Алекс Гибни

Alex Gibney
Алекс Гибни
Алекс Гибни Alex Gibney
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Дата рождения
23 октября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Алекса Гибни

Родился 23 октября 1953 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Алекса Гибни
Безумен, но не болен
Безумен, но не болен
биография, криминал, документальный 2020, США
6.0
Гражданин К
Гражданин К
документальный 2019, Великобритания / США
6.0
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине
документальный 2019, США
7.0
Уязвимость нулевых дней
Уязвимость нулевых дней
документальный 2016, США
7.0
Стив Джобс: Человек в машине
Стив Джобс: Человек в машине
документальный 2015, США
6.0
Наваждение
Наваждение
документальный 2015, США
5.0
Ложь Армстронга
Ложь Армстронга
биография, документальный, спорт 2013, США
7.0
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона
документальный 2008, США
5.0
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