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Алекс Гибни
Алекс Гибни
Alex Gibney
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Алекс Гибни
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Дата рождения
23 октября 1953
Возраст
68 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Нью-Йорк, США
Биография Алекса Гибни
Родился 23 октября 1953 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Алекса Гибни
Безумен, но не болен
биография, криминал, документальный
2020, США
6.0
Гражданин К
документальный
2019, Великобритания / США
6.0
Изобретатель: Жажда крови в Силиконовой долине
документальный
2019, США
7.0
Уязвимость нулевых дней
документальный
2016, США
7.0
Стив Джобс: Человек в машине
документальный
2015, США
6.0
Наваждение
документальный
2015, США
5.0
Ложь Армстронга
биография, документальный, спорт
2013, США
7.0
Гонзо: Страх и ненависть Хантера С. Томпсона
документальный
2008, США
5.0
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