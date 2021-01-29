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Постер фильма Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть
7.6
Киноафиша Фильмы Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть
7.6

Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть

, 2021
Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It
США / биография, документальный / 18+
Постер фильма Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть
7.6

О фильме

Биографический фильм, рассказывающий о простой девушке из Пуэрто-Рико, которая прошла путь от никому неизвестной иммигрантки до звезды Голливуда.

В ролях

Рита Морено
Рита Морено
Self
Жустина Мачадо
Жустина Мачадо
Self
Норман Лир
Self
Frances Negron-Muntaner
Self
Julia Foulkes
Self
Гектор Элизондо
Гектор Элизондо
Self
Лин-Мануэль Миранда
Лин-Мануэль Миранда
Self
Tony Taccone
Self
Митци Гейнор
Self
Карен Оливо
Self
Режиссер Мариэм Перес Риера
Композитор Кэтрин Бостик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 января 2021
Премьера в мире 29 января 2021
Дата выхода
18 июня 2021 США PG-13
MPAA PG-13
Сборы в мире $264 626
Производство Act III Productions, Artemis Rising Foundation, Maramara Films
Другие названия
Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, Just a Girl Who Decided to Go for It, Rita Moreno: Kararlı Bir Kız, Rita Moreno: una chica que decidió ir a por todas, Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть, リタ・モレノ: 私は進み続ける, 麗塔莫瑞諾：決定勇往直前的女孩

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 3 февраля 2023

Отзывы о фильме

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