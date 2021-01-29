ПроизводствоAct III Productions, Artemis Rising Foundation, Maramara Films
Другие названия
Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It, Just a Girl Who Decided to Go for It, Rita Moreno: Kararlı Bir Kız, Rita Moreno: una chica que decidió ir a por todas, Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть, リタ・モレノ: 私は進み続ける, 麗塔莫瑞諾：決定勇往直前的女孩
Рейтинг фильма
7.6
Оцените10 голосов
7.6IMDb
Обновлено 3 февраля 2023
Кадры из фильма
Цитаты
Norman LearОна оригинальна и не может не быть такой каждую минуту своей жизни. Поэтому теряешься в её личности, счастливо и чувствуешь себя лучше рядом с ней.
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