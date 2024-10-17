Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Митци Гейнор
Mitzi Gaynor
Киноафиша
Персоны
Митци Гейнор
Митци Гейнор
Mitzi Gaynor
Дата рождения
4 сентября 1931
Возраст
93 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
17 октября 2024
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.4
Bob Mackie: Naked Illusion
(2024)
7.7
Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть
(2021)
7.0
Джокер
(1957)
Фильмография Митци Гейнор
8.4
Bob Mackie: Naked Illusion
Bob Mackie: Naked Illusion
2024, США
7.7
Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть
Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It
биография, документальный
2021, США
6.1
За любовь или за деньги
For Love or Money
комедия
1963, США
7
Джокер
The Joker Is Wild
мюзикл, драма
1957, США
6.4
Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес
There's No Business Like Show Business
драма, мелодрама, комедия, мюзикл
1954, США
Показать еще
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
«Зашел в плацкарт, вдохнул и сразу пожалел»: 3 поезда РЖД, которые пассажиры ругают сильнее других
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Мозг вышел из чата: 4 фильма-головоломки, после которых «Остров проклятых» и «Начало» кажутся простыми и понятными
Все серии 28 августа целиком: новый детектив с Пореченковым и Бербер может стать одним из главных хитов конца лета-2026
Штирлиц шел по Берну и наткнулся на вывеску на чистом русском: спустя 53 года главному ляпу «17 мгновений» нашлось объяснение
Почему в старости мы остаемся одни? 10 жизненных уроков от Алисы Фрейндлих, которые люди осознают слишком поздно
«Разделение» побил самый безобидный усач: на Apple TV было много рекордов, но с «Тедом Лассо» теперь тягаться будет тяжело
Сюжет а-ля «Невский», но в главной роли Колесников: после выхода этого детектива 6-й сезон «Первого отдела» не жду
«В стиле лучших детективов»: этот уютный криминальный сериал советуют 100% зрителей — смотрится легко и затягивает с первой серии
«Мама дорогая! Очуметь! Тест!»: чтобы пройти его на 100%, нужно быть фанатом «Моей прекрасной няни»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить