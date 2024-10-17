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Митци Гейнор Mitzi Gaynor
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Митци Гейнор

Mitzi Gaynor

Дата рождения
4 сентября 1931
Возраст
93 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
17 октября 2024
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

8.4
Bob Mackie: Naked Illusion (2024)
Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть 7.7
Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть (2021)
Джокер 7.0
Джокер (1957)

Фильмография Митци Гейнор

8.4
Bob Mackie: Naked Illusion Bob Mackie: Naked Illusion
2024, США
Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть 7.7
Рита Морено: Девушка, решившая рискнуть Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It
биография, документальный 2021, США
За любовь или за деньги 6.1
За любовь или за деньги For Love or Money
комедия 1963, США
Джокер 7
Джокер The Joker Is Wild
мюзикл, драма 1957, США
Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес 6.4
Нет такого бизнеса, как шоу-бизнес There's No Business Like Show Business
драма, мелодрама, комедия, мюзикл 1954, США
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