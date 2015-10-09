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Постер фильма Темный лес 2
5.1
Киноафиша Фильмы Темный лес 2
5.1

Темный лес 2

, 2015
Villmark 2
Норвегия / ужасы / 18+
Постер фильма Темный лес 2
5.1

О фильме

Пятеро контрактных рабочих приняли на себя задачу осмотреть огромный старый санаторий на предмет опасных отходов. Приступив к работе, они понимают, что всё не так просто. Огромное здание имеет много темных тайн.

В ролях

Эллен Доррит Петерсен
Эллен Доррит Петерсен
Live
Андерс Баасмо Кристиансен
Андерс Баасмо Кристиансен
Ole
Томас Норстрем
Frank
Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Even
Борд Ове
Karl
Ренате Реинсве
Ренате Реинсве
Synne
Торстейн Лёнинг
Эва Мадьяр
The Nurse
Emese Nyírö
The little girl
Márk Márfi
Режиссер Пол Ойе
Сценарист Пол Ойе, Хьерсти Расмуссен
Композитор Тронд Бьеркнес, Roy Westad
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 6 января 2017
Премьера в мире 9 октября 2015
Дата выхода
9 октября 2015 Норвегия 15
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $758 497
Производство Handmade films in Norwegian woods, Filmkompaniet MadMonkey, Yesbox Productions
Другие названия
Villmark 2, A Clínica do Horror, Dark Woods 2, Dark Woods II, Projeto Villmark, Sanatorium strachu, Villmark asylum, Villmark Asylum - La clinica dell'orrore, Villmark Asylum - Schreie aus dem Jenseits, Тёмный лес 2, アサイラム・バスターズ, 絕命瘋人院

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
5 IMDb
Обновлено 11 июня 2024

Отзывы о фильме

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