Пятеро контрактных рабочих приняли на себя задачу осмотреть огромный старый санаторий на предмет опасных отходов. Приступив к работе, они понимают, что всё не так просто. Огромное здание имеет много темных тайн.
ПроизводствоHandmade films in Norwegian woods, Filmkompaniet MadMonkey, Yesbox Productions
Другие названия
Villmark 2, A Clínica do Horror, Dark Woods 2, Dark Woods II, Projeto Villmark, Sanatorium strachu, Villmark asylum, Villmark Asylum - La clinica dell'orrore, Villmark Asylum - Schreie aus dem Jenseits, Тёмный лес 2, アサイラム・バスターズ, 絕命瘋人院
Рейтинг фильма
5.1
Оцените10 голосов
5IMDb
Обновлено 11 июня 2024
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