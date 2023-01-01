Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кентервильское привидение" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Темный лес 2 Темный лес 2
Киноафиша Фильмы Темный лес 2 Темный лес 2, 2015: актеры и роли
Villmark 2 Темный лес 2 2015 / Норвегия
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Темный лес 2, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Пол Ойе Пол Ойе Pål Øie
В ролях
Эллен Доррит Петерсен Эллен Доррит Петерсен Ellen Dorrit Petersen Андерс Баасмо Кристиансен Андерс Баасмо Кристиансен Anders Baasmo Christiansen Бор Ове Baard Owe Томас Норстрем Tomas Norström Мадс Сьёгард Петтерсен Мадс Сьёгард Петтерсен Mads Sjøgård Pettersen
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Ёлки 10
Ёлки 10
2023, Россия, комедия
Мальчик и птица
Мальчик и птица
2023, Япония, анимация, аниме
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Кентервильское привидение
Кентервильское привидение
2022, Канада / Великобритания, анимация, комедия
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Related video
Гайдай считал его лучше Боярского: что стряслось с Павлом после триумфа в «Спортлото-82»
«Больше нет»: Варшавер попрощался с актрисой, которая проработала в «Ленкоме» много лет
Пошлее не придумаешь: этим одарили индусы Елизавету II в день свадьбы
Жены считали, что мужа хуже, чем этот актер из Прибалтики, нет: зрительницы боготворили
О чем на самом деле поется в патриотичной песни Лещенко: будете удивлены
Любовницы сбегали и крутили пальцем у виска: что не так с Карлом III
Горбатая карлица, обожающая Андерсона: настоящая Дюймовочка была не такой, как в мультике
Группу ABBA запрещали в СССР из-за этой песни: считали, что в ней поется о войне
Гурченко объяснила, почему мужчинам не стоит изменять: ее цитата — мед для женских ушей
Жуткая тайна «Приключений Буратино»: после вскрывшегося невозможно без слез смотреть на Пьеро
Этот тест на 100% пройдут лишь знатоки советского кино: угадайте актеров по фото
Цыганку Есению считали эталоном красоты в СССР: как актриса выглядит в 85 лет
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше