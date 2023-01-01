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Субурра: Город мафии Субурра: Город мафии
Киноафиша Фильмы Субурра: Город мафии Субурра: Город мафии, 2015: актеры и роли
Suburra Субурра: Город мафии 2015 / Италия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Субурра: Город мафии, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стефано Соллима Стефано Соллима Stefano Sollima
В ролях
Пьерфранческо Фавино Пьерфранческо Фавино Pierfrancesco Favino Элио Джермано Элио Джермано Elio Germano Клаудио Амендола Клаудио Амендола Claudio Amendola Алессандро Борги Алессандро Борги Alessandro Borghi Грета Скарано Грета Скарано Greta Scarano
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