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Киноафиша Новости Джош Лукас защищает свою семью от гигантской акулы в трейлере триллера «Мегалодон»

Джош Лукас защищает свою семью от гигантской акулы в трейлере триллера «Мегалодон»

24 марта 2023 14:12
Джош Лукас защищает свою семью от гигантской акулы в трейлере триллера «Мегалодон»

В основу фильма легла мексиканская легенда о Черном демоне.

Кинокомпания Highland Film Group опубликовала трейлер фильма «Мегалодон», основанного на старинной мексиканской легенде. Главные роли в триллере исполнили Джош Лукас («Йеллоустоун»), Фернанда Уррехола («Нарко: Мексика»), Хулио Седильо («Убийца»), Хорхе А. Хименес («Мачете убивает») и Эктор Хименес («Кто убил Сару?»).

В центре сюжета — нефтяник Пол Стерджес (Лукас) и его семья, которые отправляются в Баия-Негра, чтобы отдохнуть и проинспектировать местную нефтяную вышку. Прибыв на место, герои обнаруживают, что некогда кипевший жизнью городок сильно обеднел с момента их последнего визита. Стерджесы отплывают на вышку и обнаруживают, что почти весь ее персонал таинственным образом исчез.

Вскоре выясняется, что нефтяники были атакованы огромной разъяренной акулой. Выживший рабочий убежден, что акула является легендарным Черным демоном, ниспосланным на них в отместку за разлив нефти в океане. Добраться до суши теперь невозможно, поскольку монстр уничтожает любой транспорт, отбывающий с вышки. Однако, невзирая на все трудности, Пол намерен найти способы доставить свою семью в безопасное место.

Режиссером картины выступил Адриан Грюнберг, наиболее известный по боевикам «Рэмбо: Последняя кровь» и «Веселые» каникулы». Съемки проходили в Доминиканской Республике.

«Мегалодон» выйдет на экраны 21 апреля.

Фото: Highland Film Group
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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