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Мегалодон Мегалодон
Киноафиша Фильмы Мегалодон Отзывы о фильме «Мегалодон»
The Black Demon Мегалодон 2023 / Доминиканская Республика
6.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 3.7
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Отзывы о фильме «Мегалодон»

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Hayk Tadevosyan 19 апреля 2023, 20:44
Интересно )))
19 апреля 2023, 20:44 Ответить
Артём Галасьев 18 мая 2023, 12:48
Оценка
Достойный Сюжет, КинцО Достойное!🎥🎬🎞
18 мая 2023, 12:48 Ответить
Киноафиша.инфо 18 мая 2023, 18:38
в ответ на сообщение Артём Галасьев от 18 мая 2023, 12:48
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 мая 2023, 18:38 Ответить
klyga82 19 мая 2023, 21:14
Оценка
Скучнее фильма я еще не видел
19 мая 2023, 21:14 Ответить
Киноафиша.инфо 20 мая 2023, 12:46
в ответ на сообщение klyga82 от 19 мая 2023, 21:14
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 12:46 Ответить
skot23 20 мая 2023, 14:18
Оценка
Всё очень плохо! Моей девушке нравятся фильмы с акулами, пираньями и другими морскими тварями. В итоге пришлось идти на этот фильм. Ещё и в то время, которое мы собрались, был только VIP зал, кожанные большие кресла, откидывающаяся подставка под ноги, короче что то на богатом. Билеты стоили 550 рублей на человека. И что вы думаете, даже со всем предоставленным комфортом, невозможно досмотреть фильм до конца. Очень жалко 1100 рублей, даже просто 100 рублей жалко. Даже моя девушка первая предложила уйти)
20 мая 2023, 14:18 Ответить
Человек 20 мая 2023, 16:55
Оценка
Сойдёт!
20 мая 2023, 16:55 Ответить
pankatiken891 20 мая 2023, 18:01
Оценка
Фильм нормальный
Но не идите на него с завышенными ожиданиями
20 мая 2023, 18:01 Ответить
Киноафиша.инфо 20 мая 2023, 18:27
в ответ на сообщение Человек от 20 мая 2023, 16:55
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 18:27 Ответить
Киноафиша.инфо 20 мая 2023, 18:28
в ответ на сообщение skot23 от 20 мая 2023, 14:18
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 18:28 Ответить
Илона Омерина 20 мая 2023, 22:39
Оценка
Ну реально отстой
20 мая 2023, 22:39 Ответить
Киноафиша.инфо 21 мая 2023, 11:58
в ответ на сообщение Илона Омерина от 20 мая 2023, 22:39
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
21 мая 2023, 11:58 Ответить
kheda.id.198990 21 мая 2023, 22:17
Оценка
Хороший фильм. Стоит посмотреть.
21 мая 2023, 22:17 Ответить
lyudmila.denisowa2012 22 мая 2023, 11:21
Оценка
Фильм неплохой, вохможно, и задумка была хорошая, но что-то как-то скомкано получилось 🤷‍♀️
Акулу показали от силы раза 4-5, финал тоже так себе..
Чувство, что фильм снимали «по-быстрому»
22 мая 2023, 11:21 Ответить
User 23 мая 2023, 00:32
Оценка
Фильм на любителя, бывали скучные моменты
23 мая 2023, 00:32 Ответить
Вячеслав Скопинцев 23 мая 2023, 16:15
Оценка
Имба фильм
23 мая 2023, 16:15 Ответить
daguzhiev 24 мая 2023, 09:24
Оценка
Сюжет никакой, диалоги бестолковые, спецэффектов ноль.
24 мая 2023, 09:24 Ответить
Киноафиша.инфо 24 мая 2023, 13:27
в ответ на сообщение daguzhiev от 24 мая 2023, 09:24
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
24 мая 2023, 13:27 Ответить
old_falc 25 мая 2023, 20:44
Оценка
Фильм начинается с того, что мужик оставляет свою семью в городе, где явно \"что-то не так\" среди откровенно враждебно настроенного населения.....Вокруг \"кипеж\" а \"глава семейства\" никак не может понять, что наступает беда. Ну а дальше -всё предсказуемо...... Страааашна, аж жуть.
Есть о чём задуматься: люди разрушают Планету, и Планета посылает \"защитников\" в виде вот таких монстров.
Фильм слабоват - много глупых, повторяющихся диалогов и мало действий. Тревожная музыка и звуки постоянно нагнетают действие.... Но что-то плохо получается. 😀
25 мая 2023, 20:44 Ответить
Киноафиша.инфо 26 мая 2023, 11:52
в ответ на сообщение old_falc от 25 мая 2023, 20:44
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
26 мая 2023, 11:52 Ответить
Галина Напрасная 26 мая 2023, 20:32
Оценка
Ожидали большего,не то что-то....
26 мая 2023, 20:32 Ответить
Киноафиша.инфо 27 мая 2023, 14:57
в ответ на сообщение Галина Напрасная от 26 мая 2023, 20:32
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 мая 2023, 14:57 Ответить
Ольга Куприна 9 июня 2023, 11:43
Оценка
Очень достойный фильм и оригинальный сюжет, актерский состав малоизвестный, но сыграли отлично
9 июня 2023, 11:43 Ответить
Киноафиша.инфо 9 июня 2023, 13:34
в ответ на сообщение Ольга Куприна от 9 июня 2023, 11:43
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
9 июня 2023, 13:34 Ответить
User 18 июня 2023, 21:29
Оценка
Ну так себе, думала по интересней будет
18 июня 2023, 21:29 Ответить
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