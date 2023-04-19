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Мегалодон
Отзывы о фильме «Мегалодон»
The Black Demon
Мегалодон
2023 / Доминиканская Республика
Трейлер
6.1
Оцените
74
голоса
Рейтинг IMDb: 3.7
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Hayk Tadevosyan
19 апреля 2023, 20:44
Интересно )))
19 апреля 2023, 20:44
1
1
Ответить
Артём Галасьев
18 мая 2023, 12:48
Оценка
Достойный Сюжет, КинцО Достойное!🎥🎬🎞
18 мая 2023, 12:48
0
3
Ответить
Киноафиша.инфо
18 мая 2023, 18:38
в ответ на сообщение
Артём Галасьев от 18 мая 2023, 12:48
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
18 мая 2023, 18:38
0
0
Ответить
klyga82
19 мая 2023, 21:14
Оценка
Скучнее фильма я еще не видел
19 мая 2023, 21:14
3
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 мая 2023, 12:46
в ответ на сообщение
klyga82 от 19 мая 2023, 21:14
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 12:46
0
0
Ответить
skot23
20 мая 2023, 14:18
Оценка
Всё очень плохо! Моей девушке нравятся фильмы с акулами, пираньями и другими морскими тварями. В итоге пришлось идти на этот фильм. Ещё и в то время, которое мы собрались, был только VIP зал, кожанные большие кресла, откидывающаяся подставка под ноги, короче что то на богатом. Билеты стоили 550 рублей на человека. И что вы думаете, даже со всем предоставленным комфортом, невозможно досмотреть фильм до конца. Очень жалко 1100 рублей, даже просто 100 рублей жалко. Даже моя девушка первая предложила уйти)
20 мая 2023, 14:18
5
2
Ответить
Человек
20 мая 2023, 16:55
Оценка
Сойдёт!
20 мая 2023, 16:55
0
2
Ответить
pankatiken891
20 мая 2023, 18:01
Оценка
Фильм нормальный
Но не идите на него с завышенными ожиданиями
20 мая 2023, 18:01
1
1
Ответить
Киноафиша.инфо
20 мая 2023, 18:27
в ответ на сообщение
Человек от 20 мая 2023, 16:55
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 18:27
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
20 мая 2023, 18:28
в ответ на сообщение
skot23 от 20 мая 2023, 14:18
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️ Спасибо за отзыв!
20 мая 2023, 18:28
0
0
Ответить
Илона Омерина
20 мая 2023, 22:39
Оценка
Ну реально отстой
20 мая 2023, 22:39
3
1
Ответить
Киноафиша.инфо
21 мая 2023, 11:58
в ответ на сообщение
Илона Омерина от 20 мая 2023, 22:39
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился😕 Спасибо, что поделились мнением!
21 мая 2023, 11:58
0
0
Ответить
kheda.id.198990
21 мая 2023, 22:17
Оценка
Хороший фильм. Стоит посмотреть.
21 мая 2023, 22:17
0
1
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lyudmila.denisowa2012
22 мая 2023, 11:21
Оценка
Фильм неплохой, вохможно, и задумка была хорошая, но что-то как-то скомкано получилось 🤷♀️
Акулу показали от силы раза 4-5, финал тоже так себе..
Чувство, что фильм снимали «по-быстрому»
22 мая 2023, 11:21
1
0
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User
23 мая 2023, 00:32
Оценка
Фильм на любителя, бывали скучные моменты
23 мая 2023, 00:32
0
0
Ответить
Вячеслав Скопинцев
23 мая 2023, 16:15
Оценка
Имба фильм
23 мая 2023, 16:15
0
0
Ответить
daguzhiev
24 мая 2023, 09:24
Оценка
Сюжет никакой, диалоги бестолковые, спецэффектов ноль.
24 мая 2023, 09:24
3
1
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Киноафиша.инфо
24 мая 2023, 13:27
в ответ на сообщение
daguzhiev от 24 мая 2023, 09:24
Добрый день! Жаль, что фильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
24 мая 2023, 13:27
0
0
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old_falc
25 мая 2023, 20:44
Оценка
Фильм начинается с того, что мужик оставляет свою семью в городе, где явно \"что-то не так\" среди откровенно враждебно настроенного населения.....Вокруг \"кипеж\" а \"глава семейства\" никак не может понять, что наступает беда. Ну а дальше -всё предсказуемо...... Страааашна, аж жуть.
Есть о чём задуматься: люди разрушают Планету, и Планета посылает \"защитников\" в виде вот таких монстров.
Фильм слабоват - много глупых, повторяющихся диалогов и мало действий. Тревожная музыка и звуки постоянно нагнетают действие.... Но что-то плохо получается. 😀
25 мая 2023, 20:44
0
0
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Киноафиша.инфо
26 мая 2023, 11:52
в ответ на сообщение
old_falc от 25 мая 2023, 20:44
Добрый день! Спасибо, что поделились мнением!
26 мая 2023, 11:52
0
0
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Галина Напрасная
26 мая 2023, 20:32
Оценка
Ожидали большего,не то что-то....
26 мая 2023, 20:32
0
1
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Киноафиша.инфо
27 мая 2023, 14:57
в ответ на сообщение
Галина Напрасная от 26 мая 2023, 20:32
Добрый день! Спасибо за отзыв!
27 мая 2023, 14:57
0
0
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Ольга Куприна
9 июня 2023, 11:43
Оценка
Очень достойный фильм и оригинальный сюжет, актерский состав малоизвестный, но сыграли отлично
9 июня 2023, 11:43
1
0
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Киноафиша.инфо
9 июня 2023, 13:34
в ответ на сообщение
Ольга Куприна от 9 июня 2023, 11:43
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
9 июня 2023, 13:34
0
0
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User
18 июня 2023, 21:29
Оценка
Ну так себе, думала по интересней будет
18 июня 2023, 21:29
0
0
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Но не идите на него с завышенными ожиданиями
Акулу показали от силы раза 4-5, финал тоже так себе..
Чувство, что фильм снимали «по-быстрому»
Есть о чём задуматься: люди разрушают Планету, и Планета посылает \"защитников\" в виде вот таких монстров.
Фильм слабоват - много глупых, повторяющихся диалогов и мало действий. Тревожная музыка и звуки постоянно нагнетают действие.... Но что-то плохо получается. 😀
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