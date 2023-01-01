Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майя Стоян
Майя Стоян Maya Stojan
Киноафиша Персоны Майя Стоян

Майя Стоян

Maya Stojan

Дата рождения
28 июня 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Женева, Швейцария

Популярные фильмы

Игра на выживание
Игра на выживание (2022)
6.8

Фильмография Майя Стоян

Жанр
Год
Все 1 Фильмы 1 Актриса 1
Игра на выживание 6.8
Игра на выживание Hunt Club
боевик, триллер 2022, США
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши