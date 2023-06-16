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Киноафиша Новости Вышел новый трейлер испанского мультфильма «Величайший детектив-паук»

Вышел новый трейлер испанского мультфильма «Величайший детектив-паук»

16 июня 2023 15:49
Вышел новый трейлер испанского мультфильма «Величайший детектив-паук»

Картина уже доступна на российский стриминговых платформах.

Студия Viva Pictures поделилась новым трейлером испанского анимационного фильма «Величайший детектив-паук», вдохновленного романом Агаты Кристи «Убийство в Восточном экспрессе».

Действие разворачивается в миниатюрном мире насекомых, существующем прямо под ногами людей. Главный герой — детектив-паук Сан, который готовится отправиться в Сан-Франциско после поимки своего заклятого врага Красной саранчи. Сев на самолет, он знакомится с целой россыпью колоритных персонажей, в том числе черной вдовой Арабеллой Киллтоп, ее новым супругом Багси Спиндлторпом и загадочным жуком по имени мистер Гилл Ти. Во время полета на авиалайнере происходит ужасное убийство, застающее детектива врасплох. Сан тут же решается взяться за расследование преступления, но он даже не подозревает, что ему предстоит столкнуться с самым загадочным делом в своей карьере, каждый аспект которого окутан паутиной лжи.

Режиссером мультфильма выступил Хулио Сото Гурпиде, наиболее известный по картине «Подводная эра». Сценарий написал Рокко Пучилло, ранее работавший над сериалом «МегаМен: Полный заряд».

«Величайший детектив-паук» уже доступен к просмотру на российских стриминговых платформах, таких как «Кинопоиск», KION и Okko.

Фото: Viva Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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