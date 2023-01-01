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Элвис Элвис
Киноафиша Фильмы Элвис Элвис, 1979: актеры и роли
Elvis Элвис 1979 / США
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Элвис, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Карпентер Джон Карпентер John Carpenter
В ролях
Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Шелли Уинтерс Shelley Winters Бинг Рассел Bing Russell Роберт Грэй Robert Gray
Дворец
Дворец
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