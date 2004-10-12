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Элвис Пресли: От начала до конца
Elvis Presley: From the Beginning to the End
Элвис Пресли: От начала до конца, 2004
2004 / США
7.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
документальный
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О фильме
Подробная биография жизни Элвиса.
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7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 1 минута
Год выпуска
2004
Премьера в мире
12 октября 2004
Возраст
12+
Режиссер
Марино Аморузо
В ролях
Элвис Пресли
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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