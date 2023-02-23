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Не стучи Не стучи
Киноафиша Фильмы Не стучи Отзывы о фильме «Не стучи»
Koputus Не стучи 2022 / Финляндия
6.7 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Не стучи»

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Наша рецензия

В детстве Матильду обнаруживают одну в пустом доме. Девочка находилась в клетке, накрытой покрывалом, и дрожала от ужаса. Неподалеку, в лесу, лежало тело ее отца. Мама таинственным образом испарилась и навсегда пропала из ее жизни. Она забыла, что случилось в ту ночь, превратив события того дня в вечную тайну. Спустя много лет подросшая Матильда вступает в права наследства вместе со своей сестрой и братом. Они решают в последний раз осмотреть дом перед продажей и понять, получится ли включить в…

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User 23 февраля 2023, 17:01
Оценка
Официально заявляю что жанр хорорр окончательно вымер и это пздц как печально
23 февраля 2023, 17:01 Ответить
User 12 марта 2023, 23:22
Залупа
12 марта 2023, 23:22 Ответить
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