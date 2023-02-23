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В детстве Матильду обнаруживают одну в пустом доме. Девочка находилась в клетке, накрытой покрывалом, и дрожала от ужаса. Неподалеку, в лесу, лежало тело ее отца. Мама таинственным образом испарилась и навсегда пропала из ее жизни. Она забыла, что случилось в ту ночь, превратив события того дня в вечную тайну. Спустя много лет подросшая Матильда вступает в права наследства вместе со своей сестрой и братом. Они решают в последний раз осмотреть дом перед продажей и понять, получится ли включить в…