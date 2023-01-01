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Киноафиша Фильмы Игра Игра, 2023: актеры и роли
Villibráð Игра 2023 / Исландия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Игра, 2023: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эльза Мария Якобсдоуттир Elsa Maria Jakobsdóttir
В ролях
Анита Брием Анита Брием Anita Briem Нина Дегг Филиппусдоуттир Nína Dögg Filippusdóttir Гисли Орн Гардарссон Гисли Орн Гардарссон Gísli Örn Garðarsson Йонмундур Гретарссон Jónmundur Grétarsson Хильмар Гудйонссон Hilmar Guðjónsson
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