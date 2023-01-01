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Игра
Игра, 2023: актеры и роли
Villibráð
Игра
2023 / Исландия
7.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Игра, 2023: актеры и роли
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Режиссер
Эльза Мария Якобсдоуттир
Elsa Maria Jakobsdóttir
В ролях
Анита Брием
Anita Briem
Нина Дегг Филиппусдоуттир
Nína Dögg Filippusdóttir
Гисли Орн Гардарссон
Gísli Örn Garðarsson
Йонмундур Гретарссон
Jónmundur Grétarsson
Хильмар Гудйонссон
Hilmar Guðjónsson
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