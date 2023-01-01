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Вдова с острова Сен-Пьер Вдова с острова Сен-Пьер
Киноафиша Фильмы Вдова с острова Сен-Пьер Вдова с острова Сен-Пьер, 2000: актеры и роли
La veuve de Saint-Pierre Вдова с острова Сен-Пьер 2000 / Канада / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Вдова с острова Сен-Пьер, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Патрис Леконт Патрис Леконт Patrice Leconte
В ролях
Жюльетт Бинош Жюльетт Бинош Juliette Binoche Даниель Отой Даниель Отой Daniel Auteuil Эмир Кустурица Эмир Кустурица Emir Kusturica Мишель Дюшоссуа Michel Duchaussoy
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