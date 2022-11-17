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Постер фильма Поэты
7.3
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7.3

Поэты

, 2022
Poetas
Латвия / исторический, драма / 18+
Постер фильма Поэты
7.3

В ролях

Донатас Жельвис
Kostas
Андре Паткаускайте
Jule
Мартинас Недзинскас
Eduardas
Дайнюс Гавенонис
Tauras
Paulius Markevicius
Partisan Voveris
Видас Пяткявичюс
School head-master
Vidmantas Fijalkauskas
Lieutenant-colonel
Artiom Rybakov
Major
Andrius Darela
Lieutenant
Maksim Tuchvatulin
Soviet colaborator Anatolijus
Режиссер Гедриус Тамошевич
Сценарист Витаутас В. Ландсбергис, Гедриус Тамошевич
Композитор Saulius Urbanavicius
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Латвия
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 17 ноября 2022
Дата выхода
16 февраля 2023 Литва N
Бюджет €1 000 000
Сборы в мире $299 065
Производство Studija A Propos
Другие названия
Poetas, The Poet, Dzejnieks, Luuletaja

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

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