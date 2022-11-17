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7.3
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Фильмы
Поэты
7.3
Поэты
, 2022
Poetas
Латвия / исторический, драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
7.3
В ролях
Донатас Жельвис
Kostas
Андре Паткаускайте
Jule
Мартинас Недзинскас
Eduardas
Дайнюс Гавенонис
Tauras
Paulius Markevicius
Partisan Voveris
Видас Пяткявичюс
School head-master
Vidmantas Fijalkauskas
Lieutenant-colonel
Artiom Rybakov
Major
Andrius Darela
Lieutenant
Maksim Tuchvatulin
Soviet colaborator Anatolijus
Режиссер
Гедриус Тамошевич
Сценарист
Витаутас В. Ландсбергис
,
Гедриус Тамошевич
Композитор
Saulius Urbanavicius
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Латвия
Продолжительность
1 час 52 минуты
Год выпуска
2022
Премьера в мире
17 ноября 2022
Дата выхода
16 февраля 2023
Литва
N
Бюджет
€1 000 000
Сборы в мире
$299 065
Производство
Studija A Propos
Другие названия
Poetas, The Poet, Dzejnieks, Luuletaja
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
14
голосов
7.2
IMDb
Обновлено 4 сентября 2023
Кадры из фильма
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