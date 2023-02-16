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Поэты, 2022

2022 / Латвия
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Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 февраля 2023
Режиссер
Витаутас В. Ландсбергис
В ролях
Донатас Жельвис
Дайнюс Гавенонис
Андре Паткаускайте
Мартинас Недзинскас
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поэты 1 постер
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