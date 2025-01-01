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Поэты, 2022: актеры и роли
Поэты, 2022: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Витаутас В. Ландсбергис
Vytautas V. Landsbergis
Гедриус Тамошевич
Giedrius Tamoševičius
В ролях
Донатас Жельвис
Donatas Želvys
Андре Паткаускайте
Indrė Patkauskaitė
Мартинас Недзинскас
Martynas Nedzinskas
Дайнюс Гавенонис
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