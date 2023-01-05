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Постер мультфильма Путешествие команды Рафадан в Галактику
6.9
Киноафиша Фильмы Путешествие команды Рафадан в Галактику
6.9

Путешествие команды Рафадан в Галактику

, 2023
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
Турция / анимация, комедия / 18+
Постер мультфильма Путешествие команды Рафадан в Галактику
6.9

В ролях

Левент Коль
Hayri
Эмине Серген
Ягмур Серген
Ширин Джобби
Akin
Режиссер Исмаил Фидан
Сценарист Озан Чивит
Композитор Мустафа Таркан Эргун, Исмаил Фидан
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 5 января 2023
Дата выхода
6 января 2023 Азербайджан
5 января 2023 Германия 6
5 января 2023 Дания
Сборы в мире $5 998 908
Производство ISF Studios
Другие названия
Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa - Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa 3: Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa 3

Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 7 февраля 2023

Отзывы о мультфильме

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