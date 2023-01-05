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6.9
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Путешествие команды Рафадан в Галактику
6.9
Путешествие команды Рафадан в Галактику
, 2023
Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa
Турция / анимация, комедия / 18+
О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
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6.9
В ролях
Левент Коль
Hayri
Эмине Серген
Ягмур Серген
Ширин Джобби
Akin
Режиссер
Исмаил Фидан
Сценарист
Озан Чивит
Композитор
Мустафа Таркан Эргун
,
Исмаил Фидан
Все актеры и съемочная группа
Детали мультфильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
5 января 2023
Дата выхода
6 января 2023
Азербайджан
5 января 2023
Германия
6
5 января 2023
Дания
Сборы в мире
$5 998 908
Производство
ISF Studios
Другие названия
Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa - Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa 3: Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, Rafadan Tayfa 3
Еще
Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
11
голосов
6.1
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Лучшие комедии
Обновлено 7 февраля 2023
Отзывы о мультфильме
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