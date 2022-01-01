Поток, 2021

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о выходе в прокат О фильме У 15-летнего вундеркинда по плаванию начинаются сильные перемены в жизни после того, как его отца выпускают из тюрьмы. Развернуть 5.9 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 1 час 26 минут Год выпуска 2021 Режиссер Тайсон Джонстон В ролях Джейсон Айзекс Леви Миллер Джейк Райан Laura Gordon Все актеры и съемочная группа 1 постер

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