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Поток, 2021

2021 / Австралия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме
У 15-летнего вундеркинда по плаванию начинаются сильные перемены в жизни после того, как его отца выпускают из тюрьмы.
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2021
Режиссер
Тайсон Джонстон
В ролях
Джейсон Айзекс
Джейсон Айзекс
Леви Миллер
Леви Миллер
Джейк Райан
Laura Gordon
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Поток 1 постер
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