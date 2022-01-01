Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "СантаМэн"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Поток
Streamline
Поток, 2021
2021 / Австралия
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
спорт
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
У 15-летнего вундеркинда по плаванию начинаются сильные перемены в жизни после того, как его отца выпускают из тюрьмы.
Развернуть
5.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2021
Режиссер
Тайсон Джонстон
В ролях
Джейсон Айзекс
Леви Миллер
Джейк Райан
Laura Gordon
Все актеры и съемочная группа
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
В прокате
Премьеры
Онлайн
Сердце пармы
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, исторический, драма
Черная Пантера: Ваканда навеки
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Покерфейс
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Честный развод 2
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Петр I: Последний царь и первый император
Отзывы
2022, Россия, исторический, документальный
Царство против разбойников
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, семейный
Чинк: Хвостатый детектив
Отзывы
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Ламборгини: Человек-легенда
Написать отзыв
2022, Италия, драма, биография
Корабль в Пусан
Отзывы
2022, Корея, боевик, криминал, фантастика
Умная Маша
Отзывы
2022, Россия, комедия
Сестры
Отзывы
2022, Россия, ужасы
Лохматый патруль
Написать отзыв
2022, США, комедия, семейный
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Причина в онкобольной матери? Дочь Заворотнюк не стала молчать о тайной свадьбе
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением